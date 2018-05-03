На сайт Facebook будет добавлена функция прослушивания музыки

В скором времени появится долгожданная функция на Facebook. Разработчики социальной сети объявили о готовности создать на сайте музыкальную опцию.

Такое нововведение появится уже в 2019 году, передает TechCrunch. Пользователи соцсети смогут делиться музыкальными композициями с друзьями в приватные сообщения, а также публиковать выбранную песню на стену. По слухам, в дополнении сайта музыкой помогла общая работа с сервисами типа Apple Music или Spotify.

Кроме того, любой пользователь сможет прослушивать ту или иную композицию, однако с ограничениями. К примеру, на сайте человек может прослушать только отрезок из песни, а для прослушивания полной версии придется скачивать приложение. Тем не менее, точной информации по поводу новой функции на Facebook пока не появлялось.

Опцией прослушивания композиций в социальных сетях Facebook не удивит. Такой возможностью уже давно могут пользоваться в таких сетях, как «Вконтакте». Через приложение «Spotify» люди могут публиковать любую понравившуюся песню в «истории» на своей странице в Instagram. Хотя для Facebook это действительно будет что-то новое.