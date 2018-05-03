На сайт Facebook будет добавлена функция прослушивания музыки

Сегодня, 18:50 \\ Интернет и сети

В скором времени появится долгожданная функция на Facebook. Разработчики социальной сети объявили о готовности создать на сайте музыкальную опцию.

Такое нововведение появится уже в 2019 году, передает TechCrunch. Пользователи соцсети смогут делиться музыкальными композициями с друзьями в приватные сообщения, а также публиковать выбранную песню на стену. По слухам, в дополнении сайта музыкой помогла общая работа с сервисами типа Apple Music или Spotify.

Кроме того, любой пользователь сможет прослушивать ту или иную композицию, однако с ограничениями. К примеру, на сайте человек может прослушать только отрезок из песни, а для прослушивания полной версии придется скачивать приложение. Тем не менее, точной информации по поводу новой функции на Facebook пока не появлялось.

Опцией прослушивания композиций в социальных сетях Facebook не удивит. Такой возможностью уже давно могут пользоваться в таких сетях, как «Вконтакте». Через приложение «Spotify» люди могут публиковать любую понравившуюся песню в «истории» на своей странице в Instagram. Хотя для Facebook это действительно будет что-то новое.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Глобальный спутниковый интернет от OneWeb несёт опасность для России

 Глобальный спутниковый интернет от OneWeb несёт опасность для России. Об этом заявил представитель федеральной службы безопасности Владимир Садовников. По его мнению, компания не даёт никаких...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Территория войны: Соцсети станут новой ареной противостояния между Россией и США

Подозревая Россию во влиянии на результаты выборов, США намерены ужесточить меры контроля...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ