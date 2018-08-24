Глобальный спутниковый интернет от OneWeb несёт опасность для России. Об этом заявил представитель федеральной службы безопасности Владимир Садовников. По его мнению, компания не даёт никаких гарантий, что спутники не будут заниматься разведкой на территории РФ, ведь проверить это невозможно.

Также представителей госбезопасности смущает, что отечественные операторы связи не выдержат конкуренции, и Россия окажется зависимой от британской компании.

Запуск спутников должен был осуществиться с помощью ракет “Союз” в 2017 году, но с тех пор неоднократно переносился, а частоты для трансляции так и не были выделены.

В 2018 году президент одобрил аналогичный отечественный проект “Сфера”, который должен составить конкуренцию OneWeb и Starlink. Его запуск планируется на 2025 год. Также президент заявил о необходимости установки точек доступа wi-fi в отдалённых регионах.