Территория войны: Соцсети станут новой ареной противостояния между Россией и США

Подозревая Россию во влиянии на результаты выборов, США намерены ужесточить меры контроля за глобальной Сетью.

В то же время американцы опасаются, что это может привести к ответным действиям со стороны россиян. Прошедшие год назад выборы президента США до сих пор вызывают бурную реакцию в заокеанском сообществе. Руководство России и США продолжают наращивать ядерное и другое вооружение, прекрасно понимая, что новой ареной противостояния станут соцсети, популярные в обеих странах - Twitter, Facebook и Instagram. Многие справедливо уверены, что создание необходимого информационного фона не менее важно, чем размещение ракетных баз или присутствие флотов вблизи берегов противника.

Для этого будут вводиться особый контроль за деятельность пользователей Сети. Специальные службы намерены бороться с проявлениями агрессии, ксенофобии, дезинформацией, ограничивая права нарушителей правил. Уже сейчас в некоторых соцсетях введены жёсткие ограничения на употребление ряда слов, выражений и определённых тематических публикаций. Множество публичных фигур из российского политикума и значимых общественных деятелей лишены доступа к своим аккаунтам. На фоне общего ухудшения отношений, интернет давно стал территорией кибервойны между двумя сверхдержавами.