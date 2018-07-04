Искусственный интеллект в руках педофилов может привести к печальным последствиям

Исследователи заявляют, что использование интернета становится новым способом общения между педофилами и детьми.

Развитие технологий и искусственного интеллекта помогает добиться небывалых результатов при работе с компьютерами. Однако, в то же время, это несёт в себе и большую опасность. Так как дети с раннего возраста уже приучены пользоваться современными технологиями и чувствуют себя в интернете, как «рыба в воде», педофилы могут это использовать в своих целях. Представляясь знаменитыми людьми, членами семьи или просто знакомыми, они легко могу привлечь к себе внимание детей. Ребёнок, думая, что общается со знакомым ему человеком, может спокойно идти на контакт, а того хуже – на личную встречу.

Исследователь университета Букингем заявляет, что ИИ в руках педофилов может привести к печальным последствиям и оказаться одной из самых опасных технологий последних десятков лет. Вычислить недоброжелателя на первых порах общения практически невозможно, так как, чтобы завоевать доверия ребёнка, они едва ли проявляют свои не самые благие намерения и тщательно скрывают свою личность. Профессионалы считают, что в школах необходимо ввести специальный курс «интернет-безопасности», на котором детей будут обучать осторожности общения в сети. Более того, с дальнейшим развитием искусственного интеллекта, недоброжелатели получают много возможностей для причинения массового вреда.