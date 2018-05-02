Aviasales выпустили приложение для планирования поздок на концерты

Данное приложение поможет планировать поездки не только по стране, но и за рубеж.

Разработчики сервиса Aviasales выпустили новое приложение для всех, кто любит ездить по различным концертам. Новое приложение “Events” позволит планировать поездки на концерты различных исполнителей по городам России и за ее пределами.

Данное приложение необходимо синхронизировать с Apple Music и Spotify. Это позволит на анализе предпочтений пользователя предлагать ему мероприятия. Далее планируется сотрудничество с такими сайтами как VK и "Яндекс.Музыка", что позволит более обширно и детально анализировать вкусы пользователей.

Данное приложение позволяет приобрести билет не только на желаемое мероприятие, но и сразу же найти наиболее удобные авиабилеты.

На данный момент этот сервис доступен только для iOS устройств, но разработчики обещают, что в скором времени появится и поддержка Android.

Тем временем Госдума обяжет водителей такси обязательному страхованию пассажиров. Ожидается, что подобное решение повлечет за собой подорожание на поездки и дополнительные нагрузки на сервисы такси.