На территории всей Ростовской области начнет работать связь 5G

Правительство обещает запустить инновационную программу развития в рамках которой к 2030 году всю Ростовскую область покроют 5G.

Региональный власти Ростовской области разрабатывают программу развития, связанную с развитием и распространением информационных услуг.

Одним из самых приоритетных и полезным для населения станет пункт, согласно которому к 2030 году вся территория области будет покрыта скоростным 5G интернетом. Сообщается, что благодаря внедрению такой технологии, минимальная скорость интернета будет составлять 60Мб\с.

Помимо улучшения скорости и качества интернета, в рамках данной программы планируется полный переход на электронное предоставление всех госуслуг. Так, в течение ближайших 10 лет все организации избавятся от огромного количества бумажной документации, полностью заменив ее электронными аналогами.

Также данная программа подразумевает поддержку среднего и малого бизнеса в сфере IT-технологий. Также будут пересмотрены и реформированы социальная и экономическая сферы, с учетом применения цифровых технологий.

Что касается обычных жителей, то данная программа будет стимулировать население получать более полную и достоверную информацию в сети Интернет.

Передовой разработчик в сфере смартфонов Qualcomm занимается разработкой новых Wi-Fi 6 чипов. Данная разработка позволит пользоваться новым поколением беспроводной связи со скоростью 10Мб\с на расстоянии около 100 метров.