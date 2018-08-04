Украинские разработчики секс-приложения помогут находить соперников для шахмат

Чемпионат мира по шахматам стал причиной появления нового dating-сервиса.

Новое приложение для знакомств станет идеальным решение для любителей шахмат, которые по той или иной причине не могут найти себе достойного соперника, чтобы сыграть новую партию. Приложение Mates позволяет пользователю создать профиль и искать кого-то, увлекающегося игрой в шахматы. Это приложение было разработано на основе другого сервиса – Pure. Его создали два украинских бизнесмена Роман Сидоренко и Александр Кухтенко, а основная его задача – быстро находить партнёра для интима.

Однако новый проект разработан исключительно в благих целях и при поддержке Чемпионата мира по шахматам 2018 года, который пройдёт в столице Великобритании Лондоне, а победителя определят уже 28 ноября. Профиль пользователя активен в течение часа, после чего он бесследно исчезнет вместе со всеми переписками. Основатель приложения и один из разработчиков Роман Сидоренко рассказал в интервью, что это нововведение помогает пользователям приложения быть более спонтанными и решительными в своих действиях. «Тратьте меньше времени на разговоры и больше времени на игру», - сказал роман и сравнил шахматы с сексом. По его мнению, игра должна быть такой же страстной, напряжённой, неуверенной и захватывающей.