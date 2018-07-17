"Яндекс" записал сборник детских сказок с российскими звездами

Известная российская интернет-платформа объединилась с отечественными знаменитостями во благо подрастающего поколения.

Так, "Яндекс" совместно со звёздами записал сборник детских сказок. Их можно будет послушать, обратившись к голосовому помощнику Алисе для прочтения того или иного произведения. Так, ребёнок сможет услышать голоса Ивана Охлобыстина, Сергея Лазарева, Антохи МС, Алёны Долецкой, Татьяны Лазаревой и Антона Комолова.

Каждый из известных деятелей искусства выбрал ту сказку, которая была для него ближе. К примеру, звезда сериала "Интерны" выбрал "Сивку-Бурку", Долецкая - "Бабу-ягу", а рэп-исполнитель - "Пряничный домик" Шарля Перро.

Отмечается, что в арсенале Алисы уже порядка 150 детских произведений. Большинство из них озвучили профессиональные дикторы, но имеются и записи из архивов Корнея Чуковского, Виктора Драгунского и Бориса Заходера.