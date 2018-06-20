Пользователи Messenger смогут удалять сообщения
Ещё одна платформа для переписки между пользователями получит важную функцию.
Сообщается, что детище социальной сети Facebook Messenger даст возможность владельцам аккаунтов удалять сообщение не только для себя, но и для собеседника. Отмечается, что изменение в переписке можно будет применить в течение 24 часов.
Представители корпорации сообщают, что первый раз об обновлении начали говорить ещё в апреле этого года, но тестирование было начато только несколько дней назад.
Также известно, что Messenger является практически единственным сервисом, в котором не было внедрено редактирование переписки. К примеру, в социальной сети ВКонтакте, а также приложениях WhatsApp и Telegram пользователи не упускают возможности воспользоваться данной функцией.