“Яндекс.Музыка” ввела “умные” плейлисты

Сервис ввел несколько обновленных функций, которые помогут пользователем находить больше исполнителей, которые могут им понравиться.

Музыкальный сервис “Яндекс.Музыка” является одним из самых масштабных музыкальных сервисов в русскоязычном интернете. Сервис старается держать высокую планку, которую сам и задал.

Так, последним нововведением стали специальные “умные” плейлисты, которые подбирают музыку, которая больше всего понравится пользователю. Подбор композиций осуществляется при помощи алгоритмов Яндекса, которые анализируют музыкальные предпочтения слушателя.

“Плейлист дня” уже существовал на сервисе, но теперь сервис обновил возможности данной функции для более точного подбора треков.

Из новых функций появились “Премьера”, “Дежавю” и “Тайник”.

“Премьера” будет состоять из новинок, которые могут понравиться пользователю на основании его предпочтений.

“Дежавю” будет состоять из тех композиций, которые слушатель ни разу не слушал на сервисе, но наиболее подходит его вкусу.

“Тайник” предназначен для тех пользователей, у которых обширная база прослушиваемых треков. Данная функция будет проигрывать те треки, которые были добавлены пользователем, но не прослушивались на протяжении долгого времени.

Тем временем в Перми водитель сервиса “Яндекс.Такси” насмерть сбил пешехода.