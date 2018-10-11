“ВКонтакте” проводит конкурс среди разработчиков приложений

Все желающие разработчики могут побороться за денежный приз и работу в социальной сети.

Разработчики ВКонтакте запустили конкурс среди разработчиков приложений на платформах Android и IOS.

Конкурс под названием VK Mobile Challange будет проходить в несколько отборочных этапов.

Первый из них будет проводиться онлайн, принять желание в данном этапе сможет любой желающий. В ходе данного теста всем участникам надо будет показать свои знания платформ, ответив на ряд вопросов. На прохождение первого этапа участникам будет выделено 90 минут. После этого надо будет решить несколько задач и одну реальную проблему.

Те, кто пройдет дальше, получат более сложное задание, которое будет длиться несколько дней. Детали задания для второго этапа не разглашаются.

Затем, победители конкурса должны будут приехать в Петербург.

Победители разделят между собой фонд, который составит 1-2 млн рублей. Помимо этого, лучшие разработчики будут приглашены в компанию для совместной работы.

Напоминаем, что на 12-летие социальной сети разработчики выпустили приложение, основанное на теории 6 рукопожатий. В данном приложении можно увидеть, сколько человек отделяет тебя от какой-либо публичной личности.