ВКонтакте запустило приложение, которое позволит проверить теорию шести рукопожатий

Данное приложение стало подарком всем пользователям в честь 12-летия социальной сети.

В этом году популярнейшая социальная сеть в СНГ ВКонтакте отмечает свое 12-летие. В честь этого, разработчики сайта приготовили своим пользователям несколько подарков.

Одним из них стало приложение “Шесть рукопожатий”. Данное приложение основано на психологической теории, согласно которой, 5 человек отделяет каждого из нас от любого другого человека.

В данном приложении можно проверить, насколько близко находится пользователей к какой-либо публичной личности. В приложении задействованы более 200 известных человек, среди которых музыканты, актеры, блогеры и другие медийные личности. Так, пользователь может определить сколько друзей находятся между ним и Бузовой или Галустяном.

Помимо этого, в честь данного события, все пользователи смогут отправить 12 бесплатных подарков своим друзьям с изображением символа соцсети - котом Персиком.

Тем временем Рамзан Кадыров обзавелся новым профилем в Instagram, который буквально за пару дней набрал 1,3 млн подписчиков.