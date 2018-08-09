Обновлённый Google Chrome посчитает опасными более 1000 сайтов

Ещё год назад Google советовала владельцам сайтов обновить сертификаты безопасности.

Обновлённая и более строгая система безопасности браузер Chrome 70 поставила под вопрос работу более 1000 сайтов. На этих ресурсах сертификаты Symantec не отвечают современным стандартам безопасности, и разработчики посчитали их опасными. В прошлом году Google в связи с обнаруженными недочётами, рекомендовала владельцам обновить устаревшую сертификацию. Британские программисты выявили эту тревожащую неполадку у 1139 сайтов.

Внушительный список включает себя ресурсы различных банков, властных структур, учебных заведений, геймерские площадки и многие другие. Эксперты указывают, что доверие к Symantec падает уже давно, поэтому не успевшие обновить сертификаты безопасности столкнутся с определёнными трудностями во время эксплуатации браузера. Обновление произойдёт 16 октября, и ещё есть время, чтобы устранить проблему. Разработчики уверяют, что браузер Chrome 70 не будет блокировать сайты с просроченным сертификатом, но при каждом посещении, пользователь будет видеть предупреждение о небезопасном входе, что в последствии сможет повлиять на востребованность ресурса.