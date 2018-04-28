Руководство ВКонтакте рассказало о работе с госорганами

Сегодня, 16:08 \\ Интернет и сети

Стало известно о запуске в российской социальной сети специального раздела с информацией о работе сервиса с личными данными пользователей.

Помимо прочего, там указано о работе с госорганами касаемо полученной информации.  Согласно заявлению руководства ВКонтакте, это действие было произведено после инцидента из-за возбуждения уголовных производств за деятельность в соцсети. Подчёркивается, что персональные данные собираются не в ущерб пользователям, а лишь для более ясного понимания в их потребностях и создания новых сервисов.

Также перечисляется, какая именно информация фиксируется платформой. Так, среди прочего указывается местоположение, данные регистрации, история посещений и данные об устройстве, с которого заходит владелец аккаунта. Кроме того, известна история публикаций и подписок, включая отметки "мне понравилось", имена получателей и отправителей сообщений.

В публикации также указано, что запросы от правоохранительных органов проверяются согласно законодательству, а личная переписка передаётся только после постановления суда.

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Автор - Татьяна Сазонова
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