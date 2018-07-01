Игра Fortnite для iOS побила новый рекорд

Сегодня, 14:51 \\ Интернет и сети

В сети появились новые цифры заработка мобильного приложения на операционной системе от корпорации Apple.

Согласно заявлению компании SensorTower, игра Fortnite для iOS поставила новый рекорд. Так, она смогла принести своим разработчикам 300 миллионов долларов за полгода. Отмечается, что 65 процентов дохода составили жители Соединённых Штатов Америки.

Сравнивая с другими играми, Fortnite опередила ClashRoyale на 32 процента по прибыли за это же время. Однако она не смогла стать на первое место, так как знаменитая на весь мир Pokemon Go собрала ту же сумму меньше, чем за 5 месяцев.

Отмечается, что прямой конкурент Fortnite под названием PUBG заработал 47 миллионов долларов с момента выпуска в апреле этого года. Если же разделить всю прибыль игры на количество дней, то окажется, что пользователи тратят ежедневно по полтора миллиона долларов. С выходом обновления растраты увеличились до 2,5 миллионов.

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Автор - Татьяна Сазонова
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