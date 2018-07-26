Более 32 млн Android-пользователей лишатся Google Chrome

Компания отключит известный браузер у нескольких миллионов пользователей из-за несоответствия с ОС.

В ближайшее время 32 млн Android пользователей не смогут воспользоваться одним из самых известных браузеров Google Chrome.

Компания провела статистику, чтобы узнать какой же версией ОС пользуются люди. Так, выяснилось, что 32 млн людей все еще используют 4.1–4.3 Jelly Bean, что является очень устаревшей версией, и многие приложения уже давно отказались от ее поддержки.Компания отключит известный браузер у нескольких миллионов пользователей из-за несоответствия с ОС.

Теперь и знаменитый браузер обновит минимальные требования для его использования. Теперь приложение будет работать только от Android 4.4 KitKat.

Теперь многим пользователям старой версии ОС придется либо менять привычный браузер, либо обновить версию Android.

Известное издание The Times опубликовала данные, согласно которым большое количество российских интернет-троллей вело массовую кампанию по дезинформации британских подростков. Издание поясняет, что комментаторы финансируются Кремлем и пытаются запутать британцев.