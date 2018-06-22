Сетевые попки укрнета развлекаются фейком об ошибке учредителей нового памятника в Челябинске

Сегодня, 14:22 \\ Интернет и сети

На третьесортных новостных сайтах Украины несколько дней кряду распространяется фейковая новость о том, что в Челябинске установлен памятник российским добровольцам, участникам сопротивления в Донбассе, с заимствованной военной символикой сухопутных войск ВСУ.

Авторство дезориентирующей новости приписывается некоему журналисту по имени Михаил Рюхов, отметившемуся сомнительной записью в фейсбуке. С неё, согласно предварительным данным, началось тиражирование нелепой выдумки, охотно подхваченной профессиональными троллями и дилетантами.

В действительности на памятнике изображён орден «За воинскую доблесть», учреждённый в ДНР в первые месяцы войны на Донбассе. Фальшивая новость, тем не менее, с энтузиазмом подхватывается и стремительно распространяется по виртуальным подворотням.

И никому из манипуляторов не придёт в голову погуглить в соответствующей поисковой теме и выяснить исток символики, с полным правом использованной донетчанами в их фалеристике (науке об орденах и медалях). Знатоки отмечают, что за «основу здесь взято изображение знака ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами, учрежденный в России в 1855 году. Украинская армия также взяла за основу своей эмблемы изображение царского российского ордена».

Стоит отметить, что суворовский крест, изображённый на таких орденах – это русская традиция, и не изменникам и перебежчикам в стан противника обвинять русских воинов в верности и преданности ей.


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Автор - Мичелёв Лев
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