Роскомнадзор заподозрили во взломе смартфонов жителей РФ для блокировки Telegram

Вчера, 19:44 \\ Интернет и сети

Автор Telegram-канала утверждает, что Роскомнадзор занимается взломом компьютеров и смартфонов россиян, чтобы ограничить доступ к мессенджеру.

РКН уже продолжительное время пытается заблокировать Telegram, но пока безуспешно. Создатели канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» заподозрили Роскомнадзор во взломе смартфонов жителей РФ для блокировки Telegram. Согласно их утверждениям, ведомство пытается заблокировать прокси-сервера, которые занимаются обеспечением доступа к мессенджеру.

Журналисты отследили возможную схему блокировки, используя старые, ранее заблокированные РКН, прокси-домены, один из которых стал пусковой площадкой. Именно благодаря ему акулы пера отслеживали запросы, которые поступали на него после блокировки. Экспериментальным методом было установлено, что множество публичных прокси-серверов были взломаны при помощи различных устройств.

Поскольку Роскомнадзор пытается уже около года ограничить доступ к Telegram, журналисты пришли к выводу, что ведомство может быть причастно к данной истории. Технически мессенджер не имеет возможности передавать ключи шифрования переписок пользователей российским спецслужбам. РКН не оставляет попыток навести «порядок» в сети, из-за чего уже пострадали около 20 млн IP-адресов.

Роскомнадзор не пощадил даже таких гигантов, как Google, Amazon, Aliexpress, Battle.net, а в марте 2019 года добрался и до сайта Vistanews, который был заблокирован незаконно. Единственный, кому до сих пор удается противостоять Роскомнадзору - мессенджер Telegram.

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Автор - Слава Ковальская
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