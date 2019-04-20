РКН наступает: Роскомнадзор намерен окончательно закрыть Telegram и YouTube

Сегодня, 11:05 \\ Интернет и сети

Представители федерального ведомства намерены достичь цели с помощью технологии глубокой фильтрации трафика.

29 марта представители Роскомнадзора оформили официальное обращение к российским интернет-провайдерам относительно тестирования новой технологии DPI, которая позиционируется, как главный инструмент по обеспечению изоляции и автономности Рунета. На бумаге это, конечно, значится именно так, но в реальности целью является Telegram и YouTube. Эти два ресурса Роскомнадзор намерен закрыть в первую очередь, потому как они являются главными источниками, по его мнению, оппозиционной мысли в России. Перекрыв же доступ к ним правительство сможет избавиться от серьезной «головной боли».

К сожалению, динамика блокировок в России приобретает все более обобщенный характер. «Охота» ранее, если и проводилась, то направлена была на сервисы оппозиционной направленности, теперь же правила игры меняются. В частности, страдают даже нейтральные средства массовой информации.

Издание VistaNews, к примеру, освещает политическую и общественную жизнь России, не принимая чьих-то сторон, но, как оказалось, даже за это может пострадать. После публикации ряда статей об известных бизнесменах или непосредственном руководстве страны без расследований или предупреждений Роскомнадзор заблокировал ресурс.

Случай с VistaNews может во многом стать показательным, потому как показывает, что Роскомнадзор правительство может использовать в орган мощного внесудебного давления на «неугодные» государству СМИ и интернет-ресурсы.

РКН действительно наступает на отечественный сегмент интернета, но главной его целью остаются все также Telegram и YouTube, блокировка которых явно станет венцом работы ведомства в России.

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Автор - Виталий Малина
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