Игры кончились? Роскомнадзор напал на Xbox Live – чем кончатся «поверки»?

Сегодня, 07:00 \\ Интернет и сети

Массовые поражения сервисов дошли и до любимых общественностью сервисов для игр, таких как playstation network xbox live. Литры слез детей и взрослых, а так же испорченные планы и неверие в счастливое будущее – имеют ли границы блокировки Роскомнадзора?

Меньше месяца назад правительство РФ ввело закон против «Фейковых новостях», а главное «Оскорбления власти». Все бы хорошо, если бы закон действительно работал по назначению и не затрагивал сервисы, облегчающие жизнь россиян. Основной программой, мешающей власти, стал мессенджер Telegram. Из-за того, что точный IP адрес приложения распознать не удаётся и РКН не имеет возможности заблокировать месседжер, страдают и другие крупные корпорации, к примеру, в одно время Роскомнадзор напал на банк Amazon, Google, Сбербанк и другие крупные сервисы, необходимые людям.

Однако особенной потерей для многих жителей страны стала потеря (хоть и на время) сервисов для игр. Уже неоднократно сбой работы в Xbox Live заставлял плакать детей и огорчаться взрослое население страны. Людям становится страшно, что по итогу сервис игр действительно могут заблокировать, а деньги, которые были потрачены на консоль – были потрачены «на ветер».

Остается неизвестным, к чему могут привести неоднократные проверки, однако становится ясным, что есть большая вероятность того, что все необходимые сервисы могут быть заблокированы «легким движением руки». Сейчас понятно, что игры явно кончились, а крупным сервисом стоит всерьез задуматься о будущем компаний.

Также запреты коснулись и информационных агентств. Так, например, широкоизвестный портал vistanews.ru был заблокирован Роскомнадзором, без объяснения причин и предупреждений. После возмущения граждан РФ на законное желание получения информации, vistanews.ru вскоре был разблокирован, однако причина блокировки так и не была объяснена. Среди читателей портала ходят слухи, что РКН попросту взял приличную сумму от одной из ведущих компаний страны, которая попросила заблокировать ресурс без возможности писать неподобающую, но правдивую, информацию, влияющую на рейтинг компании.

Остается только предположить, что кончатся подобные проверки полной блокировкой западных сервисов услуг. Также, к примеру, уже неоднократно повторялось, что и Google со всеми проходящими через него сервисами, может быть полноценно заблокирован. Соответственно и playstation network и xbox live попадет «под раздачу» РКН.

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Автор - Виктор Спевак
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