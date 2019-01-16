Железный занавес? Роскомнадзор может заблокировать Amazon, Aliexpress, Joom и Ebay

Потерпев поражение с блокировкой Telegram, Роскомнадзор, вероятно, собирается навредить миллионам пользователей зарубежных интернет-магазинов.

В правительстве на полном серьёзе обсуждают идею начать блокировать иностранных онлайн-ретейлеров, якобы те не уплачивают так называемый «налог на Гугл». Роскомнадзор на этой почве может заблокировать Amazon, Aliexpress, Joom и Ebay, клиентами которых являются миллионы россиян.

Некоторые продавцы на Amazon уже отказались продавать товары в Россию, поставив соответствующую пометку «не доставляем в Россию». Всё это напоминает пресловутый «железный занавес» СССР, когда запрещалось что-либо импортное привозить в страну. И всё это на фоне борьбы с «непослушным» Telegram.

Система обработки информации у РКН настолько несовершенная и «сырая», что блокирует практически без разбора многие интернет-ресурсы. Пользователям приходится искать обходные пути для того, чтобы спасти свои данные, а порой и собственный бизнес на продажах товаров из зарубежных онлайн-магазинов. Люди несут миллионные убытки, даже государство может понести такие же убытки, потому как таможенные пошлины за товары имеют не малый вес в статье пополнения бюджета России.

Около месяца назад Роскомнадзор вероломно и без предупреждения заблокировал сетевое издание Vistanews.ru. Доступ к сайту владельцам удалось вернуть лишь спустя две недели, и только благодаря многочисленным обращениям читателей на официальный портал Правительства РФ.