«Выдайте нам палки»: Роскомнадзор блокирует доступ к онлайн играм

Сегодня, 07:00 \\ Интернет и сети

Роскомнадзор затронул сотни и тысячи различных ресурсов, связанных с социальными сетями, интернет-магазинами, банками, но удар пришёлся и на неожиданную сферу Интернета - онлайн-игры. В попытках выиграть битву с Telegram и положить ему конец, Роскомнадзор мешает работе Battle.net (и всех, подключенных к нему игр), Fortnite, World of Warships Blitz и др.

Российское игровое комьюнити не раз публиковало жалобы на просторах Интернета в связи с проблемами с доступом к онлайн играм из-за повсеместных блокировок Роскомнадзора.

Так, при входе в Battle.net через европейские сервера, приложение выдавало ошибку, а в дальнейшем выяснилось, что IP-адреса некоторых приложений Blizzard попали в «чёрный список» Роскомнадзора. Возникли проблемы со входом в онлайн-игры по всей стране в Overwatch, World of Warcraft, Diablo III и Heroes of the Storm.

«Чем перед РКН провинились игры? Тем более те, которые проходят многомиллионные слои цензуры, похлеще чем у Роскомнадзора», - писали участники игровых-сообществ.

При смене региона или поиска путей обхода производительность игр резко падала, что приводило к бесконечным вылетам из серверов и безуспешным попыткам снова зайти в игру.

Пострадали также и форумы, на которых обсуждались сюжеты игровых вселенных, попав под волну блокировок. Роскомнадзор в некоторых случаях счёл информацию крайне непригодной для её распространения, что повлекло за собой бан страниц.

«Отлично. Ни поиграть, ни поговорить об играх. Выдайте тогда уже нам палки или чем там ещё можно пользоваться», - возмущается игровое комьюнити по всей России.
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Автор - Дарья Дунаевич
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