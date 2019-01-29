«Выдайте нам палки»: Роскомнадзор блокирует доступ к онлайн играм
Роскомнадзор затронул сотни и тысячи различных ресурсов, связанных с социальными сетями, интернет-магазинами, банками, но удар пришёлся и на неожиданную сферу Интернета - онлайн-игры. В попытках выиграть битву с Telegram и положить ему конец, Роскомнадзор мешает работе Battle.net (и всех, подключенных к нему игр), Fortnite, World of Warships Blitz и др.
Российское игровое комьюнити не раз публиковало жалобы на просторах Интернета в связи с проблемами с доступом к онлайн играм из-за повсеместных блокировок Роскомнадзора.
Так, при входе в Battle.net через европейские сервера, приложение выдавало ошибку, а в дальнейшем выяснилось, что IP-адреса некоторых приложений Blizzard попали в «чёрный список» Роскомнадзора. Возникли проблемы со входом в онлайн-игры по всей стране в Overwatch, World of Warcraft, Diablo III и Heroes of the Storm.
При смене региона или поиска путей обхода производительность игр резко падала, что приводило к бесконечным вылетам из серверов и безуспешным попыткам снова зайти в игру.
Пострадали также и форумы, на которых обсуждались сюжеты игровых вселенных, попав под волну блокировок. Роскомнадзор в некоторых случаях счёл информацию крайне непригодной для её распространения, что повлекло за собой бан страниц.