Российские хакеры попытаются заблокировать официальный сайт РКН

Прошло больше года с первой попытки Роскомнадзора заблокировать на территории России месседжер Telegram, но вместо ожидаемых успехов, РКН породило множество анекдотов про себя. Видимо, никто не воспринимал эту службу всерьез до тех пор, пока не вышел «пакет Клишаса», названный так в честь члена СФ Андрея Клишаса.

Пакет включил в себя ряд законопроектов, таких как закон «об оскорблении власти», «о фейковых новостях» и «об автономном интернете» - и все они заставили россиян серьезно понервничать еще до выхода каждого из них. Первые два уже вступили в силу, что фактически «полностью развязало руки Роскомнадзору».

Теперь не будет «пустяковых» блоков торрент-сайтов, которые защищали авторское право в России. Первой «жертвой» РКН стало региональное интернет-СМИ в городе Ярославль, которое не убрало «нежеланную» статью с сайта по первому обращению, хотя содержание статьи лишь констатировало факт «о граффити на здании МВД» с упоминанием президента. Как сообщает газета «Знак», Генпрокуратура не обращалась в РКН с требованием об удалении статьи, что означает полную автономность Роскомнадзора.

В пример также выступает новостной сайт VistaNews, который был заблокирован незаконно и без предупреждения. Неизвестно, откуда у РКН такая всеобъемлющая власть, а точнее мысли, что эта власть — есть. Ведь, как и любой государственный орган, членом которого является Роскомнадзор, это подразделение подконтрольно более высокому уровню чиновников.

По сети ударной волной проносятся слухи, что российские хакеры из международного подразделения Анонимус готовят взлом сайта РКН, что станет их очередной акцией протеста, ровно как взлом крупнейшего украинского файлообменника EX_UA.

«Вирус себе заблокируй», - злорадствуют пользователи Рунета, испугавшиеся «абсолютной» власти Роскомнадзора.

С помощью «хакерских операций» Анонимус сможет не только слить в сеть данные сотрудников РКН, но и «отжать» все серверы подобно тому, как это сделали с украинским файлообменником, однако пока в силу данная хакерская операция не вступила.

И все это лишь реакция общества, которое «с трудом пережило» попытки блокировки Telegram и незаконную блокировку VistaNews.