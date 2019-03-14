Эксперты назвали причины в глобальных сбоях в Facebook и Instagram

На протяжение марта и апреля в работе социальных сетей Facebook и Instagram происходили регулярные сбои. Наибольшее количество жалоб на сбои в работе социальных сетей приходило из Европы и США.

Проблемы в работе обеих социальных сетей наблюдаются с середины марта. Эксперты уже строят предположения, исходя из прошлого опыта подобных интернет-происшествий. Надо заметить, что многие эксперты склонны искать корень проблем не в технической стороне работы крупных интернет-корпораций, а в истории их противостояния с государством.

Известное всей стране недоброй славой государственное ведомство Роскомнадзор, чья задача заключается в наблюдении за интернетом и его регулировкой, неоднократно обращалось к руководству компаний, которым принадлежат Facebook и Instagram с требованием предоставить данные о российских интернет-пользователях, размещающих свои данные на этих интернет-сервисах. В случае отказа от предоставления данных, Роскомнадзор собирался заблокировать деятельность этих интернет-сервисов в России.

Роскомнадзор стал известен в России как главная государственная служба по блокировке интернет-сайтов. Так, например, относительно недавно данным ведомством был заблокирован интернет-ресурс vistanews.ru. Другими жертвами Роскомнадзора в разное время становились новостные сайты и ресурсы, а борьба Роскомнадзора с мессенджером Telegram вылилась в многочисленные сбои в работе множества онлайн-сервисов, среди которых оказалась даже крупная сеть супермаркетов «Магнит».

На этом основании эксперты в области информационной безопасности предполагают, что сбои в работе крупнейших социальных сетей мира могли быть вызваны очередными попытками Роскомнадзора продемонстрировать западным интернет-корпорациям свою силу и способность вносить помехи в их работу.