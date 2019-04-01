В Крыму тестируют аналог Telegram - отечественный мессенджер «Диалог М»

Сегодня, 19:30 \\ Интернет и сети

Пользователи Telegram негодуют. РКН снова пытается заблокировать Telegram, внедряя аналоговые программы в разных частях РФ.

Роскомнадзор до сих пор пытается разобраться с мессенджером Telegram и начать запрещать его на определенных территориях РФ. В Крыму уже начали тестировать новый аналог - программу «Диалог М». Игорь Мартыненко будет выступать в качестве разработчика от компании «Крымтехнологии».

«Телеграм» был подвержен блокировке, вероятно, из-за того, что он негласно стал полноценной социальной сетью со своими каналами, на которые уже ссылаются многие современные СМИ. Новый мессенджер будет оснащен лучшими программами, чем у Дурова, утверждает Министерство внутренней политики информации и связи Республики Крым.

Многие пользователи сети отдают свое предпочтение именно «Телеграму», доверяя полностью его конфиденциальности, и люди уверены, что утечка информации абсолютна минимальна. Общество считает, что подобное вмешательство РКН в работу программ Дурова спровоцировано тем, что ее нельзя взломать.

«Верните неповторимый оригинал!» - восклицают пользователи Telegram в ответ на новости об аналоге.

Стоит напомнить, что ранее без судебного решение было заблокировано независимое СМИ Vistanews.ru, из-за чего у людей, обращавшихся к этому изданию, оказался ограниченным доступом к информации.

Несмотря на то, что сейчас Роскомнадзор во всю рекламирует новую программу мессенджеров «Диалог М», обещая, что она будет надежна, как советский дисковой телефон, люди все равно отдают предпочтение проверенному Telegram.

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Автор - Евгений Северный
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