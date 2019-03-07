YouTube постепенно превращается в интернет-магазин

Сегодня, 13:23 \\ Интернет и сети

Корпорацией Google, у которой во владении находится видеохостинг YouTube, было запущено тестирование новых приемов размещения ссылки на покупку в интернете под видеороликами поискового гиганта. Такие новшества позволят пользователям, посмотревшим обзор характеристики товара, мгновенно перейти на веб-сайт интернет-магазина, в котором можно совершить покупку товара.

 

Ранее Google приняли решение о соперничестве с Amazon о показе рекламы магазинов по поиску изображений. Такая надоедливая реклама не помогла компании и только вызвала возмущение людей. Количество объявлений увеличилось на 39%, а стоимость клика снизилась на 19%.

Было отмечено, что в этой неудаче Google переложила вину на YouTube. По мнению специалистов компании, в связи с новой политикой рекламы видеохостинга пользователи стали менее активно переходить на рекламные ссылки. Тем временем многие юзеры считают, что виной тому не реклама, а ее навязчивость.

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Автор - София Королева
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