YouTube постепенно превращается в интернет-магазин

Корпорацией Google, у которой во владении находится видеохостинг YouTube, было запущено тестирование новых приемов размещения ссылки на покупку в интернете под видеороликами поискового гиганта. Такие новшества позволят пользователям, посмотревшим обзор характеристики товара, мгновенно перейти на веб-сайт интернет-магазина, в котором можно совершить покупку товара.

Ранее Google приняли решение о соперничестве с Amazon о показе рекламы магазинов по поиску изображений. Такая надоедливая реклама не помогла компании и только вызвала возмущение людей. Количество объявлений увеличилось на 39%, а стоимость клика снизилась на 19%.

Было отмечено, что в этой неудаче Google переложила вину на YouTube. По мнению специалистов компании, в связи с новой политикой рекламы видеохостинга пользователи стали менее активно переходить на рекламные ссылки. Тем временем многие юзеры считают, что виной тому не реклама, а ее навязчивость.