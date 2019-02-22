В WhatsApp появится новая функция

Разработчики программы What’sApp заявили, что в скором времени в приложении появится она функция. Она позволит пользователям ограничить свое добавление в посторонние чаты.

Об этом стало известно 27 февраля. В приложении появится функция, которая поможет пользователям самим выбрать, кто может добавлять его в групповые чаты – любой человек, только человек из списка контактов или никто.

Если же пользователь в настройках поставит отметку о том, что никто не может добавлять его в чаты, ему будет отправлен запрос на приглашение, которое он может принять или отклонить.

Данная опция работает пока только в тестовой версии программы. Позже она появиться и в обновленной версии. Первыми пользователями, которые смогут оценить новую функцию, станут обладатели системы Android, а потом уже обладатели IOS.

Ранее разработчики добавили новую функцию в приложениях на системе IOS, с помощью распознавания через TouchID и FaceID пользователи смогли защитить сообщения и другие данные от третьих лиц.

Однако другие абоненты смогли найти способ обойти защиту и открыть программу на IPhone.