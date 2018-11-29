«Ask.fm и Instagram вредят подросткам»: Правоохранительные органы опубликовали список крайне опасных для детей приложений

Некоторые приложения для знакомств способны выдавать личную информацию и даже местоположение пользователя.

Хранители правопорядка бьют тревогу, предупреждая родителей о приложениях, которые могут подвергнуть их детей опасности запугивания, нежелательных сообщений интимного характера или случайной выдачи личной информации о местонахождении. Полиция не настаивает, но предлагает осуществление родительского контроля над некоторыми приложениями в телефонах своих детей. Полиция подчёркивает, что речь ни в коем случае не идёт о тотальном контроле над контентом в телефоне чада, а только о тщательной проверке настроек конфиденциальности этих приложений, чтобы убедиться, что информация случайно не передаётся третьим лицам.

Далее будет представлена целая вереница приложений, которые имеют наиболее опасный потенциал, в порядке убывания.

Список возглавляет приложение для компьютера и мобильных устройств Ask.fm, которое на Западе уже давно снискало дурную славу. Приложение поощряет пользователей разрешать анонимным людям задавать им вопросы. Статистика за последние пять лет говорит о том, что Ask.fm является не только рассадником интернет-троллей, получающим удовольствие от издевательства над другими, но и как одна из платформ для печально известной игры «Синий кит». Также анонимно общаться позволяет заморское приложение Whisper, которое в действительности анонимным не является, так как выдаёт местоположение любого устройства.

Snapchat хоть и предоставляет функцию автоматического удаления контента со временем, функция «истории» позволяет просматривать чужой контент 24/7, а также приложение выдаёт местоположение устройства, с которого контент был загружен. Кстати, Snapchat стал мегапопулярным в 2018 году в основном благодаря контенту «18+». Недалеко от Snapchat ушёл и не менее популярный Instagram, который также выдаёт местоположение, а ещё предоставляет возможность вести тайную переписку благодаря функции автоматического удаления всех сообщений после закрытия диалога.

Также рекомендуется быть крайне острожным с приложениями для знакомств, такими как Tinder, Bumble и Yellow. Принцип их работы основан на поиске ближайших пользователей этих же приложений для свидания. Ввиду невозможности установить подлинные возраст и фотографию профиля в приложении этим пользуются в лучшем случае тролли, а в худшем – злоумышленники.

Родителям настоятельно рекомендуется провести разъяснительную беседу со своими детьми об использовании приложений и поведении в интернете, которое может быть опасным как для самого ребёнка, так и для его семьи.