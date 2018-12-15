Стали известны самые важные факты из жизни Стива Джобса

24 февраля отмечается день рождения Стива Джобса — он является основателем компании Apple и киностудии Pixar. У него был очень сложный характер, благодаря этому он смог создать компанию, но позднее этот характер привёл его к увольнению из своей же компании.

Биологические родители Стива Джобса отдали его в приемную семью

Стива Джобса настоящие родители отдали в детдом, а затем его усыновила одна американская семья. Его биологические родители на тот момент были студентами — это сирийский беженец Джон Джандали и немецкая католичка Джоан Шибле. Родители девушки были категорически против этих отношений и грозились лишить ее наследства. В итоге незапланированного ребенка пара отдала в семью Пола и Клары Джобсов.

Приемные родители Стива пообещали дать ему высшее образованию

Биологическая мать Стива хотела отдать его только в ту семью, в которой у родителей есть высшее образование. У Клары и Пола Джобсов его не было, но они подписали обязательство, что оплатят обучение сына в колледже.

В 15 лет Джобс заработал на машину

В школьные годы Стив успел поработать в компании HP, разносчиком газет и на складе в одном из магазинов электроники. К 15 годам он заработал на свой первый автомобиль — двухцветный Nash Metropolian. Впрочем, в покупке финансово поучаствовал отец Джобса.

Еще в школе Джобс организовал первый бизнес. Незаконный

Стив и его друг Стивен Возняк организовали стартап, который оказался прибыльным, но не очень легальным.

Друзья поняли, что есть способ звонить по всему миру бесплатно. Для этого нужно было повторить тональность звукового сигнала определенной частоты, а потом набрать необходимый телефонный номер, имитируя ту же тональность. Для этого существовало специальное устройство.

Парни решили создать дешевый аналог. Свои приспособления они продавали по 150$ при себестоимости в 40$. На этом будущие основатели Apple неплохо заработали, однако после нескольких конфликтов с покупателями и полицией прикрыли бизнес.

Первый компьютер Apple Джобс создал вместе со своим школьным другом в гараже

Возняк смог создать портативный компьютер, который позже получил название Apple I. Джобс быстро разглядел коммерческий потенциал изобретения и предложил начать серийное производство. Уже тогда Джобс проявил себя как лидер и неплохой продавец.

До этого покупателям приходилось самостоятельно собирать детали устройства. Компания Возняка и Джобса предлагала единый продукт, который не требовал от покупателя сборки.

У Стива Джобса был невыносимый характер

С Джобсом порой было сложно договориться по рабочим моментам. Он был грубым, резким и деспотичным по отношению к партнерам и подчиненным. Бывший коллега Джеф Раскин даже называл его «отвратительным руководителем». Сложности были и в общении с клиентами. Во время деловых встреч Джобс вел себя нагло и самоуверенно. Многих потенциальных партнеров отпугивали такие манеры.

Джобс сформулировал правило трех кликов

Джобс вывел условное правило трех кликов: если не получается разобраться в функционале устройства при помощи трех действий, то структуру надо упрощать.

Альтернативное лечение

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Врачи заявили, что отказ от традиционных методов в пользу альтернативного лечения, убил его.