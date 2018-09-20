YouTube внес изменения в систему наказания пользователей, нарушивших правила

Руководство главного видеохостинга YouTube заявило о внесении изменений в правила сайта, касающиеся наказания пользователей, уличённых в нарушении правил.

О внесении изменений в политику видеохостинга сообщил через свой блог создатель сайта. Так, согласно новым правилам, провинившиеся пользователи не будут сразу лишаться доступа к функциям сайта, а сначала получат уведомления о том, что размещённый контент не соответствует правилам сообщества. После, администраторы сайта подвергнут контент удалению, а пользователь избежит наказания.

Как отмечает руководство YouTube, с самого начала работы видеохостинга, администраторы придерживались системы трёх «страйков», согласно которой первое нарушение правил было чревато для пользователя лишением возможности поводить прямые трансляции, второе нарушение наказывалось двухнедельным запретом на публикацию видеороликов, а третье – трехмесячной блокировкой нарушителя. Эта система действовала весьма эффективно.

По новым правилам, при первом нарушении пользователь получит лишь уведомление с предупреждением. А старая система наказаний вступит в силу лишь при дальнейшем пренебрежением политикой сайта.

В силу изменения вступят 25 февраля.