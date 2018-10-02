Скабеева провела стрим с изгнанной украинской журналисткой

Телеведущая канала «Россия» Ольга Скабеева пообщалась с украинской коллегой Яниной Соколовской, которую ранее выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия». Они пообщались на в стрим-шоу «Сеем добро» на YouTube.

Общение было довольно неформальным и доброжелательным. Журналистки даже шутили в связи с последним эпизодом.

«Мы исходим из того, что это мы Янину вышвырнули, а украинские журналисты исходят из того, что это Янина нас «опустила» и всячески доказала нам нашу бессмысленность и отвратительность», — сказала Скабеева, предложив посмотреть «этот страшно популярный в Интернете кусок видео» и отметив, что обе стороны не прочь поиздеваться друг над другом.

По словам Соколовской, которая старается нести «истину в массы», российские журналисты проявляют странный мазохизм, продолжая её приглашать на свои шоу.

Журналистки иронично обсудили не только инцидент с изгнанием Янины Соколовской из студии российского телеканала, но и ситуацию на Украине и в России, отметив, в частности, что пассажиропоток между двумя странами не прекращается, потому что многие украинцы по-прежнему приезжают в Россию на заработки.

Напомним, ранее украинскую журналистку заставили покинуть студию передачи, которую вели Сергей Михеев и Владимир Соловьёв из-за ее слов о том, что к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года при поджоге Дома профсоюзов, причастен российский спецназ.