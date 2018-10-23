С помощью бутылок и унитаза в Сети имитируют полет на самолете

Жители Китая устроили в Сети новый флешмоб: с помощью бутылок и унитаза люди имитируют полет на самолете. Найти видеоролики можно по хэштегу #fakeplanechallenge.

Флешмоб Fake plane ride («фальшивый полет на самолете») захватил Сеть. С помощью подручных средств (чаще всего это пластиковые бутылки или же ободок сиденья от унитаза) люди притворяются, что летят на самолете.

Юзеры нашли способ имитации популярных фотографий путешественников: вид из иллюминатора самолета. Для этого участники флешмоба используют отверстие ручки от бутылки, через которое снимают вид монитора с изображение неба. Таким образом создается имитация полета на самолете. Наиболее изобретательные пользователи Сети используют вместо бутылок ободок унитаза.

В китайской соцсети Weibo видео- и фотоконтент с псевдополетами набрал больше 27 млн. просмотров. В приложении TikTok Douyin такие публикации собрали свыше 24 млн. просмотров.