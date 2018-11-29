«Порошенко убил Яндекс, спасибо»: Google поддержал «войну» против российских конкурентов в твиттере

Война не на жизнь, не на смерть, а «на интерес». Досталось всем, и Порошенко, и Яндексу, и ВКонтакте. И если Гугл «защитил» своих сторонников, то Яндекс так и остался «молчать и выжидать», наблюдая, как его апологеты «продавливаются и сдают позиции».





Своеобразный конфликт начался с того, что один из пользователей социальной сети Twitter рассказал о том, что наконец «снес» все, что было связано с компанией Яндекс со всех своих устройств, назвав это «выносом мусора». Данное сообщение разместил у себя российский представитель компании Google, начав тем самым «кровопролитную бойню» из слов и символов.

Многие пользователи присоединились с критическим настроем к Яндексу, назвав их деятельность абсолютно непрофессиональной, а приложения и браузер «забагованными».

«К - конкуренция»

Чуть позже появилась и третья сторона, будто Ксения Собчак, против всех. «Яндекс — худший поисковик, а Гугл Хром жрет слишком много оперативной памяти компьютера и телефона, и многие устройства банально не выдерживают такого отношения к себе». Выбрав тем самым абсолютного победителя среди браузеров Safari.

«Порошенко убил Яндекс, спасибо» - отшучивались пользователи в отношении украинской стороны, по поводу того, что, придя к власти, Петр Порошенко решил избавится от следов пророссийкой компании на территории своей страны.



