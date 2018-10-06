Турнир по Dota 2 с призовым фондом в 1 миллион долларов пройдет в парижском Диснейленде

Major-турнир по Dota 2 с участием 16 команд и призовым фондом в 1 миллион долларов состоится в парижском Диснейленде в этом году. Об этом сообщает онлайн-издание Esports Insider.

В материале подчеркивается, что решение о проведении турнира напрямую связано с желанием компании Disney упрочить свои позиции в мире киберспорта и конкретно Dota 2 – дисциплине с самыми большими во всем киберспорте призовыми фондами.

Напомним, что на главном состязании прошлого сезона – The International 2018 – была разыграна сумма в более чем 25 миллионов долларов, 11 из которых достались команде, занявшей первое место - OG. Помимо рекордного в истории киберспорта призового пула, The International 2018 также запомнился зрителям одним из мощнейших камбэков в истории спортивных состязаний и невероятным по накалу страстей финалом, о котором уже был снято несколько документальных фильмов.

Также стоит отметить, что новость о проведении в Major-турнира во Франции означает, что на территории Северной Америки в этом сезоне не состоится ни единого большого турнира. Это обстоятельство уже стало причиной для серьезного огорчения североамериканских поклонников Dota 2, чьи ряды в последние годы и так несколько порядели.