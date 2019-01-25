Функция VPN возвращается в браузер Opera для Android

Встроенный в браузер VPN ранее был доступен в виде отдельного приложения.

Компания Opera объявила, что встраивает бесплатный VPN прямо в свой браузер Android. Использование этой функции затруднит отслеживание использования интернета веб-сайтами или интернет-провайдерами, и Opera заявляет, что не будет регистрировать информацию, которая передаётся через службу. В настоящее время эта функция внедряется в бета-версии приложения, и тестирование планируется продолжить в течение некоторого времени.

Это не первый раз, когда Opera предлагает VPN для Android, хотя в прошлый раз сервис предлагался как отдельное приложение, которое также было доступно для iOS. К сожалению, это приложение было отключено на обеих мобильных платформах в апреле прошлого года. Разница теперь в том, что действительно нужно использовать браузер Opera для доступа к VPN, что, вероятно, будет стимулировать адаптацию браузера. Бета-версия приложения даёт несколько различных вариантов использования VPN. Наряду с возможностью вручную выбирать, на каком континенте пользователь хочет разместить своё виртуальное местоположение (по умолчанию используется автоматический вариант «Оптимальный»), также можно указать, когда именно нужно будет применить VPN. Можно настроить использование VPN только для веб-страниц, открытых в личных вкладках, а также можете отключить функцию при доступе к поисковым системам.

Новая функция постепенно распространяется для пользователей бета-версии приложения для Android. Opera предупреждает, что на скорость интернета может повлиять маршрутизация трафика через сервис. Также компания ещё не объявила о своих планах перенести эту функцию в браузер iOS.