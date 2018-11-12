Будущую Будущую криптовалюту Дурова оценили почти в $30 миллиардов Дурова оценили почти в $30 миллиардов

Павел Дуров – создатель Telegram выпустил свою криптовалюту. Уже сейчас экономисты прогнозируют, что её стоимость будет в размере $30 млрд.

За один Gram стоимость достигает $5,9. Эту криптовалюту «майнеры» могут добыть на блокчейн-платформе Telegram Open Network.

Транзакции компании Telegram Open Network будут проводиться в разы быстрее, чем на платформах Bitcoin и Ethereum. Скорость платежей сможет составить конкуренцию компаниям Visa и Mastercard, её смогут пользоваться обычные пользователи Telegram.

Валютой Gram можно будет меняться соответственно в Telegram, а также вне его пределов. На данный момент официального утверждения от Павла Дурова нет, но сейчас уже ни у кого нет сомнений, что ICO Телеграмм будет.

Попасть на Pre-ICO Telegram обычным людям фактически невозможно, если конечно у кого-то есть лишние $20 млн., то он может позволить себе такой проект. Во время проведения открытого ICO Telegram планируют продать Gram ценой от $3-5 млрд. Но на раздачу поступят не все токены, а всего 44%, часть останется для разработчиков - 4%, а ещё одну долю 52% сохранят в качестве запаса.

Судя по графику в White Paper, цена самого первого токена будет составлять $0,1, а последний за $0,9. Приобрести GRAM «майнеры» смогут только за американскую валюту.

Однако после такого аванса следует множество оговорок. HASH CIB признает, что методики оценки ценности криптовалют пока нет. В своей аналитики исходили из «рациональной сетевой ценности», складывающаяся из текущей и дисконтированной добавленной стоимости за будущие годы. Иначе говоря, для этого менее чем за год TON придется пройти путь от нуля до самого главного кошелька для крипторасчетов в мире.

Вторая оговорка — возможная заинтересованность HASH в высокой стоимости Gram. Один из совладельцев Qiwi, Сергей Солонин, уже в первом раунде для инвесторов вложил в разработку блокчейн-платформы TON $17 млн. HASH CIB был создан директором по инвестициям Qiwi Яковом Баринским. Он уверяет, что банк абсолютно не зависит от QIWI и обещает опубликовать еще одну оценку стоимости после оценки пилотного этапа развертывания TON под названием Testnet.

Третья: подтвердить у инвесторов нового проекта Дурова, что они знакомы с этой оценкой, The Bell не удалось.

Но выгоду для них оценить легко: $1,7 млрд, полученные от инвесторов, соответствуют примерно $2,94 млрд за всю криптовалюту Telegram. Это ровно в 10 раз меньше, чем «целевая цена» к концу года.