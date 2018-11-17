Омича подозревают в интимных отношениях с ребёнком

Сегодня, 09:01 \\ Криминал

27-летнего жителя Азвского района подозревают в половой связи с 14-летней девочкой-подростком.

24 сентября этого года мужчина, будучи пьяным, находился внутри станции СТО одного из сёл Азовского района. Там же и произошел случай сексуального сношения с лицом, не достигшим 16 лет.

Следственные действия уже начаты: подозреваемый был опрошен и были проведены биологические, судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.

Также поступала информация о том, что молодой человек похитил двух маленьких детей, однако, такие данные не подтвердились. Следственный комитет проверяет информацию о других возможных преступлениях, совершенных обвиняемым.

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