В Югре школьник пригрозил терактом в соцсети и стал фигурантом уголовного дела

Сообщение 15-летнего парня приняли всерьез. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.





Телекомпания Нижневартовска регулярно публикует на стене своей группы "ВКонтакте" информацию об отмене школьных занятий по погодным условиях. Однако 4 декабря повода для этого не возникло. Юный житель Югры возмутился этим фактом и решился на месть.

Сначала школьник опубликовал в соцсети гневный пост в нецензурных выражениях. А затем и вовсе пригрозил устроить телекомпании теракт. В связи с этим работу организации приостановили на несколько часов. Сотрудники экспертных служб эвакуировали людей и искали взрывное устройство. Безуспешно.

Однако вскоре правоохранители отыскали подростка и сделали фигурантом уголовного дела по факту ложного заявления о преступлении. Парень достаточно взрослый для уголовного наказания. Пока его отпустили по подписку о невыезде.