В Эрмитаже неизвестный стащил у жертвы более 1 миллиона

В тот же день на кражу пожаловалась другая посетительница заведения. Об этом 5 декабря рассказала пресс-служба УМВД по Петербургу и Ленобласти.

Обе жертвы обратились в полицию в минувший вторник. Один из посетителей Эрмитажа заявил, что неизвестный вор стащил из его наплечной сумки портмоне прямо во время экскурсии. Внутри хранились банковские карты, с которых в итоге сняли более 1 миллиона рублей.

О похожем случае рассказала женщина, которая после выхода из музея недосчиталась 29 тысяч рублей. После обращений пострадавших полицейские возбудили два уголовных дела по признакам кражи. Они уже разыскивают подозреваемых.

Ранее проблему воровства в Эрмитаже поднял его директор Михаил Пиотровский. 3 декабря он провел интернет-встречу, в ходе которой рассказал о борьбе с карманниками. По словам руководителя, преступники пользуются форматом и многолюдностью музеев. Сложно одновременно изучать экспонаты и следить за собственными вещами.