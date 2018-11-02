ДНК-экспертиза опровергла алиби подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Она также помогла следователям установить время предполагаемого преступления. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Накануне правоохранители собрали образцы биоматериалов всех трех подозреваемых. Экспертиза выявила на теле пострадавшей дознавательницы следы ДНК всех предполагаемых насильников. Источники Mash отмечают, что биологические материлы были оставлены 30 октября с 19 до 21 часа. Установлено, что пострадавшая попала домой в 21:30.

Ранее начальники ОМВД по Уфимскому и Карсмалинскому районах, Эдуард Матвеев и Салават Галиев, настаивали на своем алиби. Защита утверждала, что первый полицейский в момент изнасилованиях ехал в автомобиле с личным водителем, а второй - находится в кафе. Адвокаты также настаивали, что дознавательница пострадала около 22 часов. Полученные результаты опровергают позицию обвиняемых. Тем временем пресс-служба СУ СК по Башкирии не комментирует экспертизу.

Напомним, месяц назад 23-летняя сотрудница полиции заявила в Следственный комитет о групповом изнасиловании со стороны начальников. По предварительной информации, руководство пригласило девушку на позднее совещание, которое обернулось сексуальным преступлением. Вскоре всех подозреваемых уволили из правоохранительных органов, не дожидаясь итогов расследования.