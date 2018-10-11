В Электростали полицейский бросился с ножом на сотрудника прокуратуры

Ему помешали другие правоохранители, ставшие свидетелями покушения. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета со слов официального представителя регионального ГСУ Ольги Врадий.

Инцидент произошел 28 ноября в здании прокуратуры подмосковного города электросталь. Полицейский вошел в здание и бросился с ножом на сотрудника ведомства, должность которого не называется. Источники РБК утверждают, что покушались на жизнь заместителя городского прокурора.

Против напавшего возбудили уголовное дело по признакам посягательства на жизнь сотрудника МВД, ведущего предварительное расследование. Во время допроса подозреваемый отказался назвать следователям свои мотивы и дать показания. Им придется выяснять обстоятельства самостоятельно. Пока суд определяет меру пресечения, полицейского увольняют из органов. Его руководители также должны получить дисциплинарное взыскание от ГУ МВД.