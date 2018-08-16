Глухонемой женщине пришлось ночевать в мусорном баке после ограбления в Барнауле

Знакомый оставил её в чужом городе без средств к существованию. О таком случае из Алтайского края рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2018 года глухонемая женщина познакомилась с мужчиной по дороге из Заринска в Барнаул. В автомобиле сервиса "Блаблакар" пара употребила определенное количество алкоголя и решила продолжить общение в ресторане. Водитель по требованию доставил их к ресторану на Красноармейском проспекте.

Но вместо дальнейшего досуга, попутчик выхватил у жертвы сумку и сбежал. Он унес с собой мобильный телефон, одежду и карту со всеми деньгами женщины. Из-за своего недуга, пострадавшая не могла связаться с кем-нибудь из близких. В отчаянии, она забралась в мусорный бак, где ей и пришлось ночевать. Как отметили в прокуратуре, погода выдалась теплой и без осадков.

Утром жертву ограбления обнаружили сотрудники полиции. При помощи сурдопереводчика они выяснили обстоятельства преступления и возбудили уголовное дело. Недавно правоохранители задержали подозреваемого, который признался в краже и частично компенсировал гражданке ущерб. Дело передали в Центральный суд, которому предстоит вынести обвиняемому приговор.