Facebook не смог остановить продажу невесты на аукционе

На платформе социальной сети Facebook произошла первая в истории продажа человека.

Насильственная выдача замуж девочек является распространённой проблемой в Южном Судане, который, ко всему прочему, раздирает война. Теперь, по всей видимости, на просторах социальных сетей молодым девочкам тоже не стоит расслабляться.

Как уже известно, мультимиллионер из Южного Судана выиграл несовершеннолетнюю жену на аукционе за рекордную цену – 530 коров, три автомобиля марки Land Cruiser V8 и 10 тысяч долларов.

Как сообщает Vice, администрация Facebook не предприняла ни одной попытки заблокировать аккаунт, на котором проводился аукцион по продаже невесты, вплоть до его окончания. В попытке достучаться до администрации социальной сети, Vice получили весьма странный ответ. Он был подан в виде шаблонных фраз о том, что администрация старается оперативно следить за происходящим в сети и всегда будет стремиться работать с удвоенной силой. Оправдываясь, администрация заявила, что в течение 24 часов заблокировала аккаунт. Но сколько часов из 24 им для этого понадобилось, не уточняется.