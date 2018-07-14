Футбольного судью из Норвегии обвиняют в растлении 300 мальчиков через Интернет

Арбитр сексуально домогался к подросткам из разных стран с 2011 года. Об этом накануне заявил государственный прокурор. Его слова приводит агентство AFP.

По данным следствия, футбольный судья причастен к растлению 300 мальчиков возрастом от 13 до 16 лет. Среди прочего, его обвиняют в изнасиловании. Установлено, что подозреваемый склонял детей к тесному общению через чат-форумы в Интернете, а затем встречался лично. Жертвами стали несовершеннолетние граждане Норвегии и соседних скандинавских государств.

Адвокат рассказал СМИ, что арбитр не отрицает свою вину в сексуальных преступлениях. Однако пока не согласился сотрудничать со следствием в ходе расследования преступлений. Юристы все ещё не определились с линией защиты.