Житель Ульяновска скончался под колесами машины полицейского

40-летнего правоохранителя подозревают в грубом нарушении правил дорожного движения. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

По предварительной информации, вечером 16 ноября оперуполномоченный ехал по улицам Ульяновска на машине ВАЗ-2170. В какой-то момент водитель не справился с управлением и наехал на 38-летнего местного жителя. Последний получил смертельные травмы под колесами автомобиля и скончался на месте.

Против полицейского возбудили уголовное дело за преступление, повлекшее смерть человека. Управление МВД и Следственный комитет организовали проверку инцидента. В частности, судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Они тажке восстанавливают картину происшествия по словам свидетелей. Полицейское руководство обещает уволить сотрудника, если он окажется виновным в гибели горожанина.