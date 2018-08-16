В Мытищах мужчина получил ножом в грудь, вступившись за жертву насильника

Самоотверженный поступок позволил остановить преступление и задержать подозреваемого. Подробности рассказала пресс-служба столичного ГУ Следственного комитета.

По предварительной информации, в ночь на 15 ноября в Мытищах мужчина силой склонил 56-летнюю жертву к сексуальному контакту. Крики с Новомытищинского проспекта услышали прохожие, которые тут же вступились за пенсионерку. Внимание свидетелей спугнуло насильника и вынудило к бегству.

Один из горожан погнался за предполагаемым преступником и настиг его через несколько метров. В ответ 38-летний мужчина вооружился ножом и попытался отбиться от бдительного гражданина. В итоге пострадавший получил тяжелую травму в области груди. Его госпитализировали с местную больницу.

Однако правоохранители задержали напавшего. Против него возбудили уголовные дела по признакам изнасилования, а также причинения тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемый ожидает заседания суда, который назначит ему меру пресечения. Следователи ходатайствуют об аресте.