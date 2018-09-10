"Почта России" раскрыла воров мобильных телефонов из Татарстана

Сегодня, 11:53 \\ Криминал

Злоумышленники присвоили электроники из международных посылок на 1,5 миллиона рублей. 16 ноября об операции рассказала пресс-служба организации.

 В одном из сортировочных центров "Почты России" в Татарстане действовала целая банда из шести человек. Она состояла из четырех сотрудников госучреждения и двух подельников на стороне. Выяснилось, что за несколько месяцев нарушители вскрыли порядка 350 отправлений и похитили из посылок множество ценных вещей. Существенную часть украденного составляют мобильные телефоны.

Служба безопасности "Почты России" со временем обнаружила преступление и обратилась к правоохранителям. При поддержке сотрудников полиции и ФСБ подозреваемых удалось поймать с поличным. Предполагаемых воров задержали в рамках уголовного дела о краже. В их жилищах проводят обыски. Кроме того, правоохранители проверяют места сбыта украденных телефонов.

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Автор - Александр Лубяной
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