В Лесосибирске 10-летняя каратистка едва вырвалась из рук насильника

Девочка отдалась травмами лица. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Красноярскому краю.

По предварительной информации, вечером 14 ноября девочка отправилась в школьный спортзал на занятия по карате. По дороге 10-летнюю спортсменку перехватил мужчина. Насильник свалил маленькую горожанку в снег и велел раздеться, снимая штаны. Каратистка закричала и попыталась отбиться, за что получила кулаками по лицу.

В подозрительную ситуацию вмешалась прохожая. Предполагаемый педофил отвлекся на женщину, а в это время жертва вырвалась подхватила сумку и убежала домой. Догнать её преступнику помешали спущенные штаны. Эти события запечатлела камера наружного наблюдения. Следственный комитет опубликовал запись на YouTube.

Добравшись к родителям, окровавленная и напуганная девочка рассказала о произошедшем. Близкие обратились к полицейским, которые начали искать преступника. 43-летнего подозреваемого нашли через несколько часов и задержали в рамках уголовного дела. Жители Лесосибирска утверждают, что пострадавшая опознала в нем насильника.