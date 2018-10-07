Мосгорсуд дал 11 лет "строгача" организатору драки на Хованском кладбище

Так закончилось дело о беспорядках, имевших место быть в 2016 году. Главным виновником признали Юрия Чабуева, руководившего отделением ГБУ "Ритуал".

14 ноября в Мосгорсуде состоялось окончательное заседание, касающееся драки на Хованском кладбище. Самому организатору дали 11 лет колонии строгого режима. А также запретили 2 года заниматься государственной или муниципальной службой в сфере услуг. Ещё 16 обвиняемых получили сроки поменьше.

Так ещё одного зачинщика, Александра Бочарникова, приговорили на 9 лет "строгача". А Эльбека Вадуева, насмерть задавившего двух человек на автомобиле - 11 лет и 6 месяцев в аналогичных условием. Частично признавшийся Владимир Колесников получил 4 года и 9 месяцев. 3 с половиной года суд назначил Сергею Ульихину, которые провел расследование под подпиской о невыезде и свидетельствовал против других соучастников. Остальные могут рассчитывать на сокращение срока в соответствии с временем, проведенным в СИЗО.

Напомним, два с половиной года назад на Хованском кладбище в Москве состоялась потасовка с участием сотен человек. Применялось огнестрельное оружие. Три человека скончались и 30 получили ранения. Вдобавок, участники беспорядков травмировали двух пожилых посетителей кладбища и попытались угнать автомобиль. Следствие вело дело по фактам тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть нескольких человек, а также организацию беспорядков и превышение полномочий.