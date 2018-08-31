У жителя Москвы из офисса украли раритетные фотоаппараты на 5 млн рублей

Правоохранители оценили преступление, как кражу в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

В минувший вторник житель Москвы 1980 года рождения обратился к сотрудникам отдела полиции в районе Якиманка. Он представился частным фотографом и пожаловался на пропажу раритетных камер и объективов на общую сумму в 5 миллионов рублей.

По словам пострадавшего, фотоаппараты хранились в его офисе на Болотной набережной. С сентября по 13 ноября неизвестные попали в помещение, взломали сейф, а затем скрылись с дорогостоящей коллекцией. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас они определяют подозреваемых.